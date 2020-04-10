В планах властей предоставлять кредиты малому и среднему бизнесу и ”кредитные каникулы” после карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова Савика Шустера.

— Если сравнивать с Италией и Испанией — мы скорее начали карантин. И мы фактически ввели его только в шести отраслях экономики, где было большое скопление людей. Остальные предприятия работают, — говорит Шмыгаль.

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Правительство ожидает пика пандемии в Украине. Именно после его прохождения будут вводить план помощи экономике.

— То, что у нас нет сейчас испанского или итальянского сценария, это хорошо. Но у нас пока наблюдается рост заболевания и говорить об окончательном плане рано, — говорит премьер-министр.

В Украину вернулись сограждане, которые умеют работать на современных предприятиях, и у власти есть желание привлечь их в экономику.

— Будет кредитная программа Новые деньги, которой мы дадим возможность им двигаться вперед. Кроме того, бизнесу, который не брал кредиты, мы готовы обеспечить погашение процентов и отсрочку выплаты тела кредита на один год, — говорит Шмыгаль.

Напомним, Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев, которые из-за карантина потеряли работу на территории государства или за рубежом.

Источник: Свобода слова Савика Шустера