Всех медиков, которые борются с коронавирусом, застрахуют — Зеленский

Семьи врачей, погибших от коронавируса, получат денежную помощь. Фонд борьбы с коронавирусом в государственном бюджете составляет 66 млрд грн.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавируса, — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что за эти средства намерены увеличить выплаты врачам, которые ежедневно борются с коронавирусом. Также предусмотрена покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

— Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от Covid-19, — добавил Зеленский.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас нельзя говорить конкретно о сроках завершения карантина.