В Украине можно отследить готовность больниц к борьбе с Covid-19 онлайн

В Украине создали специальные дашборды, с помощью которых в режиме реального времени можно следить за укомплектованностью медицинских учреждений всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Они доступны онлайн и обновляются ежедневно.
Здесь размещена информация о медицинских учреждениях, которые готовы принимать больных, свободных койкоместах, аппаратах ИВЛ, запасах средствами индивидуальной защиты, медицинском персонале.
Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Информацию можно посмотреть как в Украине в целом, так и для отдельных регионов и даже медицинских учреждений.
Также на сайте можно узнать о том, как защитить себя и родных, как передается коронавирусная инфекция и что делает власть для помощи людям в период пандемии.
Напомним, следить за статистикой распространения коронавируса в Украине можно с помощью онлайн-карты.