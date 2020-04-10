В Украине можно отследить готовность больниц к борьбе с Covid-19 онлайн

В Украине создали специальные дашборды, с помощью которых в режиме реального времени можно следить за укомплектованностью медицинских учреждений всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Они доступны онлайн и обновляются ежедневно.

Здесь размещена информация о медицинских учреждениях, которые готовы принимать больных, свободных койкоместах, аппаратах ИВЛ, запасах средствами индивидуальной защиты, медицинском персонале.

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Информацию можно посмотреть как в Украине в целом, так и для отдельных регионов и даже медицинских учреждений.

Также на сайте можно узнать о том, как защитить себя и родных, как передается коронавирусная инфекция и что делает власть для помощи людям в период пандемии.

Напомним, следить за статистикой распространения коронавируса в Украине можно с помощью онлайн-карты.