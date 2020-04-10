В Украине более 330 медиков заболели Covid-19

В Украине с начала пандемии коронавирусом заразились 334 работника медицинских учреждений.

Об этом в эфире телеканала Интер заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас правительство ежедневно занимается обеспечением медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

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— Действительно, у нас с 2 203 заболеваний сегодня — 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать их средствами индивидуальной защиты.

Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов, так и костюмами биозащиты, очками — все это сразу поставляется в больнице, — сообщил Степанов.