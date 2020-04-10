Пасха 2020: можно ли освятить кулич курьером

Пасха в этом году отмечается 19 апреля, а украинцы уже столкнуться с проблемой освящение куличей из-за карантина.

Можно ли освятить кулич и пасхальную корзину курьером разбирались Факты ICTV.

Крупнейшие религиозные конфессии Украины выпустили правила, по которым будут проходить пасхальные службы.

Православная церковь Украины запретила проводить в своих храмах освящение вербы и праздничных корзин. Так же запретила верующим приходить в храмы Католическая церковь в Украине.

Читайте: Синод ПЦУ решил, как праздновать Пасху в условиях карантина

Глава Греко-католической церкви Святослав попросил не приносить на этот раз в церковь на освящение вербу и пасхальные корзинки.

— Вы сможете освятить и вербу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова, — говорит Святослав.

Там, где возможно проведение служб по соблюдению карантинных правил, люди могут приносить корзины.

— Это конечно может быть курьер. Но суть праздника не в корзине, а в том, чтобы сделать намерение. То есть отправить человека с куличем и просто дождаться его назад это не праздновать Пасху. На праздник можно даже дома прослушать пасхальную службу и этого будет достаточно, — говорит Святослав Барвун, священник УГКЦ.

В Украинской православной церкви богослужения на Пасху будут. Также освящать корзины хотят во дворе возле храма.

— Мы будем святить корзины с соблюдением всех норм и дистанции. Как люди приходят в храм — их дело. Также, их дело, будет ли это курьер или нет, — говорит священник одного из столичных храмов УПЦ.

Освященные куличи с хлебозавода

В некоторых городах городские власти договорились с хлебозаводами, что пасхальные куличи освятить прямо на производстве. Об этом уже заявили в Житомирской области и в Киеве. Освященные куличи также будет доставлять Укрпочта.

Напомним, по правилам карантина, во время богослужений в храмах будут находиться священнослужители, чтецы и певцы, а также те лица, которые будут обеспечивать трансляции служб. Но одновременно в церкви может быть не более 10 человек.

Источник: УГКЦ