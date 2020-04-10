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Факты / Украина

Ответ Украины на пандемию Covid-19 был решительным — посол ЕС

Ответ украинского правительства на пандемию коронавируса был ранним, понятным и решительным.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

— Я очень тщательно соблюдаю все меры, ограничения и предписания украинской власти. Если посмотреть на глобальную картину, на каком уровне правительства принимают меры, то можно сделать вывод, что ответ Украины был ранним и решительным.

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Посол также отметил, что очень ценит сотрудничество с МИД Украины относительно возвращения граждан стран ЕС и украинцев на родину во время пандемии.

Также он добавил, что очень ценит усилия, которые прилагает власть Украины, чтобы координировать помощь.

Напомним, правительство Украины с 6 апреля усилило карантинные ограничения. Все, что нужно знать об усилении карантина в Украине, ранее писали Факты ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

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