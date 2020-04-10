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Факты / Украина

Высокая летальность от Covid-19 под Ивано-Франковском: Минздрав отправил проверку

Представители Минздрава отправились в Ивано-Франковскую область с целью выяснения причины высокой летальности от коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Эксперты планируют рассмотреть каждый конкретный случай и проконсультировать местных медиков в том, как предоставлять помощь при Covid-19.

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Ляшко сообщил, что в комиссии находится заместитель министра здравоохранения, анестезиологи и реаниматологи.

Как известно, по состоянию на 9.30 утра 10 апреля в Ивано-Франковской области зафиксировано 254 случая коронавируса. Известно о 13 летальных случаях болезни в области.

Фото: Dreamstime

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