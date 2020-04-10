Загранпаспорт онлайн: как подать документы на биометрический паспорт

Шаг 1. Выбираем, на какой интернет-странице заполнять анкету
Если вы хотите сделать биометрический паспорт, рекомендуем заранее заполнить анкету с персональными данными. Это ускорит внесение информации в Единый государственный демографический реестр.
Если вы уже записались в электронную очередь на сайте Государственной миграционной службы Украины, заполните электронную анкету в личном кабинете (вкладка Мои талоны и квитанции).
Если вы записались в электронную очередь на оформление паспорта через терминал в территориальном подразделении ГМС или только планируете обратиться в службу, можно заполнить анкету через официальный сервис QR-код.
Шаг 2. Выбираем услугу
Сервис QR-код принимает анкеты на получение украинского паспорта нового образца (ID-карты) и биометрического загранпаспорта.
Соответственно на первом этапе вам нужно выбрать второй вариант – Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Далее в выпадающем списке выбираем регион и территориальное подразделение Государственной миграционной службы. Необязательно подавать заявку по месту прописки. Можно обратиться в удобное для вас учреждение, например, то, которое находится по фактическому месту жительства или рядом с работой.
Шаг 3. Отвечаем на вопросы анкеты
После выбора административной услуги и территориального подразделения ГМС откроется анкета. Сначала нужно будет ответить на несколько вопросов:
- Какой возраст человека, для которого оформляется загранпаспорт онлайн?
- Паспорт в форме книжечки выдан на временно оккупированной территории? (Да/Нет).
- Есть ли у вас аннулированные или не сданные паспорта для выезда за границу? (Да/Нет).
Шаг 4. Готовим необходимые документы
После этого система выведет на экран список документов, которые вам понадобятся для оформления загранпаспорта:
- паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или ID-карта);
- идентификационный код;
- квитанция об оплате административного сбора (его можно оплатить в территориальном подразделении Миграционной службы в день подачи документов).
Если вы выехали из зоны АТО/ООС, дополнительно придется заполнить опросник. В этом документе просят указать информацию о месте работы/учебы, дату пересечения границы временно оккупированной территории и другие сведения.
Шаг 5. Указываем УНЗР (если есть)
Далее нужно заполнить данные УНЗР – уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре Украины. Он есть у всех владельцев ID-карты и загранпаспорта, выданного после 1 января 2015 года.
Если у вас есть УНЗР, укажите его, а если нет, то выберите второй вариант Оформление на основании других документов.
Шаг 6. Заполняем раздел с персональными сведениями
Укажите персональные сведения: Ф. И. О., дату рождения, пол.
Шаг 7. Указываем паспортные данные
Заполните паспортные данные (серия, номер, где и кем выдан).
Шаг 8. Формируем QR-код
На финальном этапе вам нужно будет подтвердить персональные данные и дать согласие на их обработку. После этого нажмите кнопку Сформировать QR-код с перечнем документов.
На экране появится документ в формате PDF с уникальным QR-кодом, который можно распечатать или сохранить на компьютере или в смартфоне.
Шаг 9. Обращаемся в территориальное подразделение Миграционной службы
Вам останется прийти в выбранное подразделение Миграционной службы вместе с документами и QR-кодом, оплатить административный сбор и подать документы на получение загранпаспорта специалисту.
Оформление загранпаспорта в 2020 году стоит 682 грн (352 грн – стоимость административной услуги и 330 грн – цена бланка). Процедура займет 20 дней.
Быстрое оформление в течение 3–7 дней обойдется в 1 034 грн (704 грн – стоимость административной услуги и 330 грн – стоимость бланка).
Готовность биометрического загранпаспорта можно отслеживать с помощью сервиса Проверка состояния оформления документов на сайте ГМС.