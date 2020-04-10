Загранпаспорт онлайн: как подать документы на биометрический паспорт

Если вы хотите сделать биометрический паспорт, рекомендуем заранее заполнить анкету с персональными данными. Это ускорит внесение информации в Единый государственный демографический реестр.

Если вы уже записались в электронную очередь на сайте Государственной миграционной службы Украины, заполните электронную анкету в личном кабинете (вкладка Мои талоны и квитанции).

Если вы записались в электронную очередь на оформление паспорта через терминал в территориальном подразделении ГМС или только планируете обратиться в службу, можно заполнить анкету через официальный сервис QR-код.