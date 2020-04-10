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Как подать документы на биометрический паспорт онлайн
Факты / Украина / Общество
Как подать документы на биометрический паспорт онлайн
Как подать документы на биометрический паспорт онлайн

Факты ICTV подготовили подробную инструкцию, как оформить биометрический паспорт онлайн: как правильно заполнить анкету, какие документы подавать и сколько стоит такая административная услуга.

Шаг 1. Выбираем, на какой интернет-странице заполнять анкету

Если вы хотите сделать биометрический паспорт, рекомендуем заранее заполнить анкету с персональными данными. Это ускорит внесение информации в Единый государственный демографический реестр.

Если вы уже записались в электронную очередь на сайте Государственной миграционной службы Украины, заполните электронную анкету в личном кабинете (вкладка Мои талоны и квитанции).

Если вы записались в электронную очередь на оформление паспорта через терминал в территориальном подразделении ГМС или только планируете обратиться в службу, можно заполнить анкету через официальный сервис QR-код.

Шаг 2. Выбираем услугу

Сервис QR-код принимает анкеты на получение украинского паспорта нового образца (ID-карты) и биометрического загранпаспорта.

Соответственно на первом этапе вам нужно выбрать второй вариант – Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Загранпаспорт онлайн: как подать документы на биометрический паспорт

Далее в выпадающем списке выбираем регион и территориальное подразделение Государственной миграционной службы. Необязательно подавать заявку по месту прописки. Можно обратиться в удобное для вас учреждение, например, то, которое находится по фактическому месту жительства или рядом с работой.

Загранпаспорт онлайн: как подать документы на биометрический паспорт

Шаг 3. Отвечаем на вопросы анкеты 

После выбора административной услуги и территориального подразделения ГМС откроется анкета. Сначала нужно будет ответить на несколько вопросов:

  •         Какой возраст человека, для которого оформляется загранпаспорт онлайн?
  •         Паспорт в форме книжечки выдан на временно оккупированной территории? (Да/Нет).
  •         Есть ли у вас аннулированные или не сданные паспорта для выезда за границу? (Да/Нет).

Загранпаспорт онлайн: как подать документы на биометрический паспорт

Шаг 4. Готовим необходимые документы

После этого система выведет на экран список документов, которые вам понадобятся для оформления загранпаспорта:

  •         паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или ID-карта);
  •         идентификационный код;
  •         квитанция об оплате административного сбора (его можно оплатить в территориальном подразделении Миграционной службы в день подачи документов).

Если вы выехали из зоны АТО/ООС, дополнительно придется заполнить опросник. В этом документе просят указать информацию о месте работы/учебы, дату пересечения границы временно оккупированной территории и другие сведения.

Шаг 5. Указываем УНЗР (если есть)

Далее нужно заполнить данные УНЗР – уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре Украины. Он есть у всех владельцев ID-карты и загранпаспорта, выданного после 1 января 2015 года.

Если у вас есть УНЗР, укажите его, а если нет, то выберите второй вариант Оформление на основании других документов.

Загранпаспорт онлайн: как подать документы на биометрический паспорт

Шаг 6. Заполняем раздел с персональными сведениями

Укажите персональные сведения: Ф. И. О., дату рождения, пол.

Загранпаспорт онлайн: как подать документы на биометрический паспорт

Шаг 7. Указываем паспортные данные

Заполните паспортные данные (серия, номер, где и кем выдан).

Загранпаспорт онлайн: как подать документы на биометрический паспорт

Шаг 8. Формируем QR-код

На финальном этапе вам нужно будет подтвердить персональные данные и дать согласие на их обработку. После этого нажмите кнопку Сформировать QR-код с перечнем документов.

Загранпаспорт онлайн: как подать документы на биометрический паспорт

На экране появится документ в формате PDF с уникальным QR-кодом, который можно распечатать или сохранить на компьютере или в смартфоне.

Шаг 9. Обращаемся в территориальное подразделение Миграционной службы

Вам останется прийти в выбранное подразделение Миграционной службы вместе с документами и QR-кодом, оплатить административный сбор и подать документы на получение загранпаспорта специалисту.

Оформление загранпаспорта в 2020 году стоит 682 грн (352 грн – стоимость административной услуги и 330 грн – цена бланка). Процедура займет 20 дней.

Быстрое оформление в течение 3–7 дней обойдется в 1 034 грн (704 грн – стоимость административной услуги и 330 грн – стоимость бланка).

Готовность биометрического загранпаспорта можно отслеживать с помощью сервиса Проверка состояния оформления документов на сайте ГМС.

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