День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина

День освобождения Одессы местные жители отмечают 10 апреля. В этом году это уже 76 годовщина.
Однако из-за карантина в Украине никаких массовых мероприятий не было.
Мэр Одессы Геннадий Труханов в сопровождении нескольких священнослужителей почтил память погибших воинов-освободителей, возложив цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.
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Также мэр посетил площадь 10-го Апреля, где возложил цветы к стеле Крылья победы.
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Как отмечают День освобождения Одессы в условиях карантина / 5 фотографий
К слову, сейчас в Одессе проживают только пять ветеранов-освободителей города.
Напомним, ранее правительство Украины усилило карантинные ограничения. Все, что нужно знать об усилении карантина в Украине, ранее писали Факты ICTV.
Фото: Одесский городской советТеги: Карантин, Коронавирус Covid-19, ОдессаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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