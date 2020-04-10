День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина

День освобождения Одессы местные жители отмечают 10 апреля. В этом году это уже 76 годовщина.

Однако из-за карантина в Украине никаких массовых мероприятий не было.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в сопровождении нескольких священнослужителей почтил память погибших воинов-освободителей, возложив цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.

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Также мэр посетил площадь 10-го Апреля, где возложил цветы к стеле Крылья победы.