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Факты / Украина

Как отмечают День освобождения Одессы в условиях карантина

День освобождения Одессы местные жители отмечают 10 апреля. В этом году это уже 76 годовщина.

Однако из-за карантина в Украине никаких массовых мероприятий не было.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в сопровождении нескольких священнослужителей почтил память погибших воинов-освободителей, возложив цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.

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Также мэр посетил площадь 10-го Апреля, где возложил цветы к стеле Крылья победы.

  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
  • День освобождения Одессы - как отмечают в условиях карантина
Как отмечают День освобождения Одессы в условиях карантина / 5 фотографий

К слову, сейчас в Одессе проживают только пять ветеранов-освободителей города.

Напомним, ранее правительство Украины усилило карантинные ограничения. Все, что нужно знать об усилении карантина в Украине, ранее писали Факты ICTV.

Фото: Одесский городской совет

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