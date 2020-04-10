Вспышка коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. Ежедневно в стране фиксируют сотни новых больных Covid-19.

Хотя не все из них требуют обязательной госпитализации, многим все же требуется лечение под наблюдением врачей.

Система здравоохранения во время вспышки коронавируса переживает не лучшие времена, ведь даже медикам не всегда хватает защитных средств для того, чтобы работать с пациентами.

А что тогда говорить о людях, которым нужно проходить лечение от нового вируса.

Факты ICTV рассказывают о том, с какими вызовами сталкиваются пациенты с подозрением и заболеванием Covid-19.

Что говорят официальные источники

2 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине утвердили единый протокол лечения больных коронавирусом, в котором указаны необходимые обследования и препараты.

Это должно помочь в борьбе со вспышкой коронавируса, ведь теперь у врачей есть документ, который позволяет назначать лекарства для пациентов с Covid-19. Также наличие протокола должно предотвратить тяжелые формы заболевания, критическое состояние пациентов и уменьшить общее количество больных.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сейчас освобождаются места в больницах, делается все возможное для того, чтобы система здравоохранения выдержала, когда количество больных увеличится до пиковых показателей.

Так, украинские стационары должны получить 320 тыс. таблеток с действующим веществом Гидроксихлорохин, которых хватит для лечения около 22 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью.

Также важным остается и вопрос тестирования людей с подозрением на Covid-19. Украина сегодня имеет около 250 тыс. ПЦР-тестов, и Ляшко считает, что сегодня нет проблем с тестированием людей на коронавирусную болезнь.

Однако тестирование на коронавирус длительное время должно было происходить только через семейного врача, который принимал решение о том, что имеющиеся у его пациента симптомы действительно могут свидетельствовать о заболевании Covid-19.

На сегодня аптекам разрешили продавать экспресс-тесты, а частным лабораториям — проводить соответствующие исследования. Однако практика последних недель показывает, что далеко не всегда врачи решают перестраховаться и взять анализ на новый коронавирус.

О чем рассказывают пациенты с коронавирусом

Несмотря на заявления Ляшко, что Украина не очень отстает от европейских стран по уровню количества ПЦР-тестов на миллион населения (около 115 человек на 1 млн населения), реальность в том, что некоторые семейные врачи просто не хотят назначать их.

Украинец Дмитрий рассказал о том, как семейный врач длительное время отказывался назначать тест на коронавирус его родителям, несмотря на то, что температура у его матери третий день держалась в пределах 38°.

Также подозрение на коронавирус должно было вызвать и то, что они контактировали с семьей, которая недавно вернулась из Италии и находилась на карантине.

Когда же они добились осмотра в больнице, им не сделали никаких анализов. А после ухудшения здоровья через несколько дней и госпитализации, тесты на коронавирус все равно не делали.

— Через пять дней в больнице, состояние здоровья мамы не менялось. И мы начали поднимать, кого только сможем, с целью обратить на нее внимание и сделать маме тест на коронавирус. Бесконечные звонки принесли свои плоды. По информации врача, мазок у мамы взяли и параллельно ей сделали экспресс-тест, — рассказывает свою историю Дмитрий.

В то же время ухудшалось состояние здоровья отца, которому семейный врач давал один и тот же совет и не соглашался госпитализировать. 27 марта состояние мужчины сильно ухудшилось и его согласились госпитализировать, однако организм пациента не выдержал, из-за чего тот скончался в машине скорой помощи.

В тот же день Дмитрий узнал, что маме не сделали ПЦР-тест, хотя говорили о том, что уже ждут его результаты. Возможно так решили потому, что экспресс-тест показал отрицательный результат, а возможно из-за халатности врача.

Первый житель Житомира, у которого обнаружили коронавирус, рассказал в интервью ведущей программе Окна СТБ Яне Брензей, что с госпитализацией в его случае все было гораздо лучше.

После первых жалоб его госпитализировали и сделали экспресс и ПЦР-тесты. Первый показал отрицательный результат, а вот последний подтвердил наличие у мужчины коронавирусной болезни.

Он предложил проходить лечение дома, однако медики восприняли это как попытку побега и даже приставили круглосуточный наряд полиции.

Лечение проходило под наблюдением врачей, которые иногда посещали его в палате. Однако за него мужчине пришлось частично заплатить.

— На сегодня я заплатил 1,4 тыс. грн за лечение. В эту стоимость входили только лекарства… За палату и другие вещи не платил, — говорит житель Житомира Вадим.

Но в целом он был доволен подготовкой врачей к борьбе с болезнью.

А киевлянин Павел Пуськов рассказал, что во время пребывания в больнице с диагнозом Covid-19 ему пришлось заплатить только за катетер, однако он мог этого не делать.

Однако у него тоже не сразу обнаружили заболевание. Сначала ему поставили диагноз острый синусит. С ним мужчина лечился дома в течение четырех дней, однако его состояние не улучшалось.

Поэтому приняли решение о его госпитализации, во время которой подтвердили заболевание Covid-19. То есть и в этом случае прошло длительное время.

Одессит Максим, у которого нашли коронавирус, также рассказывал о том, что сначала врачи не слишком серьезно отнеслись к его симптомам.

— Когда мне сделали экспресс-тест, то он показал, что вируса нет. Мне выдали справку о том, что его нет и сказали “гулять”. Повезло, я не очень хорошо себя чувствовал и сидел дома… 25 марта позвонили из Киева и сказали, что во время ПЦР-теста нашли коронавирус, — рассказывает Максим.

С момента первого теста и диагностирования заболевания прошло более 10 дней. Кроме того, сейчас врачи отказываются сделать тесты его семьи, поскольку у них “нет возможности”.

Медик Глеб, который сейчас работает в Италии, рассказывает, что боится того, что может случиться в Украине, если вспышка коронавируса разрастется до больших масштабов.

По его словам, в Украине снова “на передовой” оказались волонтеры, которые пытаются обеспечить врачей всем необходимым.

— Вспышка коронавируса для медицины сейчас то же, что и нападение российских войск на Украину в 2014 году. И вот от этого становится страшно. От популизма и искажения данных о готовности, от “карусели” министров и их безответственности, — пишет Глеб.

Истории из-за рубежа

Одессит Максим также рассказал о том, что часто путешествует по миру и видел, к чему приводило отношение людей в других странах к коронавирусу.

Его знакомые из Италии говорили, что если бы карантина придерживались изначально, то такой ужасной ситуации сейчас бы не было. То же самое и в США, где очень несерьезно к этому относились.

Однако в то время, как население несерьезно относится к болезни, то что с оказанием первой помощи?

39-летняя Карен из английского городка Херн-Бей рассказывает, что длительное время медики не хотели ее госпитализировать. И это несмотря на то, что она была на шестом месяце беременности.

Однако на 11-й день она снова вызвала скорую, ведь ей стало значительно хуже. Женщину госпитализировали и сделали тест на Covid-19, который оказался положительным.

Она была в палате одна и к ней никого не пускали. А когда нужна была помощь врачей, женщина ждала, пока они наденут защитные костюмы.

26-летней Джесси из Великобритании повезло меньше. Когда она начала подозревать у себя заболевание коронавирусом, врач отказался брать у нее анализ, аргументировав это тем, что они “не могут проверять всех”.

Однако медики сделали вывод, что девушка больна именно Covid-19 и порекомендовали ей находиться в самоизоляции и принимать определенные обезболивающие.

Дэвид из США также рассказал свою историю болезни. Сначала он думал, что это была обычная простуда, но симптомы ухудшались с каждым днем, ​​и поэтому он решил обратиться к врачам.

Там ему отказались делать тест на коронавирус.

— Они сказали: мы не можем этого сделать, ведь Центры по контролю и профилактике заболеваний в США дали очень жесткие установки по использованию тестов. Также мне сказали, что сейчас просто недостаточно тестов, — говорит Дэвид.

Мужчину отправили домой. Однако на следующий день он уже не мог ходить и стоять, из-за чего его все же госпитализировали.

То есть сейчас все зависит не только от того, как отдельные страны пытаются бороться с пандемией коронавируса, но и от того, как люди и врачи ее воспринимают. Ведь даже в развитых странах происходят случаи, когда врачи не проверяют людей, и это приводит к страшным последствиям.

Люди, со своей стороны, могут лишь облегчить жизнь врачам, соблюдая ограничения, которые введены на период карантина.

Владислав Бомбела