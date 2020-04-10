Зеленский внес изменения в положение о военной службе в ВСУ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах.

Соответствующий указ №135/2020 опубликован на сайте Офиса президента.

В частности, предусматривается, что для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или объявления демобилизации сроком на шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продлена по новому контракту на шесть месяцев или на сроки, определены ч. 4 ст. 23 закона о воинской обязанности и военной службе.

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Кроме того, в случае окончания особого периода или объявления демобилизации действие таких контрактов прекращаться досрочно.

Документом определяется, что решение о переаттестации в военном звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом.

Также указом разрешается во время действия военного положения военнослужащим предоставлять отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения длительностью не более 10 календарных дней.

Напомним, ранее Владимир Зеленский своими указами разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.