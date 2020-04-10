Президент Украины Владимир Зеленский призывает немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области, где еще не зафиксировали ни одного больного коронавирусом.

На этот регион нужно обратить особое внимание, отметил глава страны во время традиционного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом.

— Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть заболевшими C0vid-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Как сообщает пресс-служба президента, сейчас в Николаевской области мало тестируют людей. Кроме того, есть вопросы к качеству тестов.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский похвалил украинцев за то, что они придерживаются карантина.