Епифаний призвал верующих оставаться дома на пасхальные праздники

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам и призвал оставаться дома в период пасхальных праздников.

— Один из самых ответственных способов нашей помощи ближним сейчас — это оставаться дома, в самоизоляции, — отметил митрополит.

Он подчеркнул, что из-за карантина пока нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.

— Завтра будем отмечать светлый праздник — Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантин мы не можем собраться на совместное освящение вербовой лозы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом, — сказал Епифаний.

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Напомним, по правилам карантина, во время богослужений в храмах будут находиться священнослужители, чтецы и певцы, а также те лица, которые будут обеспечивать трансляции служб. Но одновременно в церкви может быть не более 10 человек.