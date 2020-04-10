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Факты / Украина / Общество

Когда заработает общественный транспорт — план правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль показал наработки стратегии по выходу Украины из карантина. По плану ограничения будут постепенно сниматься в течение нескольких месяцев.

— В мае Украина должна выйти на работу. В каких условиях, в которых новые социальные стандарты, в каких временных рамках — это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками, — отметил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что на следующей неделе будет представлена полноценная стратегия выхода страны из карантина.

В соответствии с наработками, завершение образовательного процесса состоится в начале июня.

Читайте: В мае Украина выйдет на работу: Шмыгаль представил стратегию выхода из карантина

Также в начале июня должны восстановить движение общественного транспорта и позволить посещать скверы и парковые зоны.

Уже в начале июня или июля будет послабление условий самоизоляции для пожилых людей.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев.

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