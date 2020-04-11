Контактировали с больными: на Николаевщине 16 медиков поместили на обсервацию

На Николаевщине в Вознесенском районе 16 медицинских работников размещены на двухнедельную обсервацию.

Накануне они контактировали с двумя женщинами — 60 и 81 лет из села Вороновка, в которых 11 апреля лабораторно подтвердили коронавирус.

Об этом заявил Вознесенский городской голова Виталий Луков.

— С завтрашнего дня (12 апреля, — Ред.) и до следующего понедельника (20 апреля, — Ред.) мы полностью прекращаем пассажирские перевозки в городе Вознесенск. Также не будет работать рынок. Будут перевозить только медиков, любые другие перевозки в городе запрещены, — отметил чиновник.

Со всеми контактными людьми будет проведена информационная работа — их проверят на Covid-19.

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Напомним, 11 апреля в Николаевской области зафиксировали первые два случая инфицирования коронавирусом Covid-19. До сих пор — это была единственная область в Украине, где еще не фиксировали это заболевание.

По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.

73 человека умерли и 79 пациентов выздоровели.