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Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 9.30 утра 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Всего умерло 73 человека, а 79 пациентов выздоровели.  За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 151 случай;
  • Волынская область — 52 случая;
  • Днепропетровская область — 55 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 60 случаев;
  • Запорожская область — 64 случая;
  • Ивано-Франковская область — 274 случая;
  • Кировоградская область — 106 случаев;
  • г. Киев — 396 случаев;
  • Киевская область — 149 случаев;
  • Львовская область — 96 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 0 случаев;
  • Одесская область — 51 случай;
  • Полтавская область — 24 случая;
  • Ровенская область — 103 случая;
  • Сумская область — 69 случаев;
  • Тернопольская область — 208 случаев;
  • Харьковская область — 8 случаев;
  • Херсонская область — 28 случаев;
  • Хмельницкая область — 18 случаев;
  • Черновицкая область — 409 случаев;
  • Черкасская область — 93 случая;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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