По состоянию на 9.30 утра 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Всего умерло 73 человека, а 79 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 151 случай;

Волынская область — 52 случая;

Днепропетровская область — 55 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 60 случаев;

Запорожская область — 64 случая;

Ивано-Франковская область — 274 случая;

Кировоградская область — 106 случаев;

г. Киев — 396 случаев;

Киевская область — 149 случаев;

Львовская область — 96 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 0 случаев;

Одесская область — 51 случай;

Полтавская область — 24 случая;

Ровенская область — 103 случая;

Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 208 случаев;

Харьковская область — 8 случаев;

Херсонская область — 28 случаев;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

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