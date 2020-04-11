Национальный банк Украины на 11 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,25 грн за доллар столько же сколько и в предыдущий банковский день.

Евро подешевел на 1 копейку по сравнению с 10 апреля и составляет 29,63 грн.

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Курс валют в Украине от НБУ на 11.04:

1 доллар США — 27,25 грн;

1 евро — 29,63 грн;

1 польский злотый — 6,50;

К слову, ранее Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год. По его прогнозам, среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.