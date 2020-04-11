ОБСЕ ждет от России подтверждения даты обмена удерживаемыми лицами

Сейчас Украина не имеет четко сформированных списков для третьего обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО и Россией.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.

— К сожалению, это не будет обмен всех на всех, мы ждем официальное подтверждение от РФ, что обмен состоится, предварительно мы обсудили, что это можно сделать до 17 апреля, то есть до Пасхи, но для этого еще предстоят определенные юридические процедуры, — отметил Резников.

Освобожденным в результате обмена пленникам придется провести еще две недели в обсервации. Места уже подготовлены. Там их обеспечат всем необходимым, включая медицинской помощью и связью с родственниками.

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Резников сказал, что ОБСЕ ждет от России подтверждения даты обмена, количества человек и поименного списка.

Украинская сторона свои списки отправила еще в среду вечером, 8 апреля.

Напомним, 8 апреля по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое прошло в режиме видео-конференции, удалось достичь принципиальных договоренностей относительно списков для освобождения удерживаемых лиц.