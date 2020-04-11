Алексей Федорычев выделил 25 млн грн на борьбу с коронавирусом в Одесской области

В Одесской области по состоянию на утро 10 апреля 2020 года зарегистрировано 46 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.

По разным прогнозам, пик развития эпидемии в регионе придется либо на 14-15 апреля, либо на конец апреля. Поскольку медицинская система региона плохо подготовлена к надвигающемуся кризису, в помощь медикам сейчас включаются все неравнодушные, даже за пределами Одессы и Украины.

Среди них – Алексей Федорычев, владелец компании Fedcominvest Monaco. Гражданин Венгрии, эмигрировавший из СССР в 1989 году, перечислил в помощь по борьбе с распространением коронавируса $1 млн. Деньги выделили как компании Федорычева, так и сам бизнесмен из личных средств.

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Эти средства в первую очередь будут направлены на закупку ПЦР-тестов, а также защитных средств для медицинского персонала. По разным данным, средняя цена прибора для ПЦР-тестирования превышает 750 тыс. грн, а реактивы, необходимые для проведения диагностики, также стоят крайне дорого. Очевидно, деньги, выделенные бизнесменом, окажут существенную поддержку стране.

Алексей Федорычев является владельцем компаний ТИС-Зерно и ТИС-Минудобрения, а также совладельцем других компаний в Украине.

К слову, в Украине обновили протокол лечения больных Covid-19, что позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.