Шмыгаль представил состав Совета по вопросам экономического развития

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав новообразованного Совета по вопросам экономического развития, который будет искать пути преодоления последствий распространения коронавируса в Украине.

— Мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины, — отметил Шмыгаль.

10 апреля Совет провел первое учредительное заседание, темой которого была стратегия и идеи выхода страны из карантина. Шмыгаль признает, что пока есть только наработки и видение этого плана, однако он ежедневно обновляется, в зависимости от статистики заболеваемости.

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Над планом работают ведущие ученые и экономисты.

Персональный состав Совета:

Игорь Петрашко — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Ярослав Жалило — заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины;

Андерс Аслунд — старший научный сотрудник Атлантического совета США;

Олег Устенко — советник президента Украины;

Эрик Найман — управляющий партнер Capital Times;

Виллем Буитер — профессор Колумбийского университета;

Евгений Пенцак — преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев.