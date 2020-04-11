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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Шмыгаль представил состав Совета по вопросам экономического развития

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав новообразованного Совета по вопросам экономического развития, который будет искать пути преодоления последствий распространения коронавируса в Украине.

— Мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины, — отметил Шмыгаль.

10 апреля Совет провел первое учредительное заседание, темой которого была стратегия и идеи выхода страны из карантина. Шмыгаль признает, что пока есть только наработки и видение этого плана, однако он ежедневно обновляется, в зависимости от статистики заболеваемости.

Читайте: В мае Украина выйдет на работу: Шмыгаль представил стратегию выхода из карантина

Над планом работают ведущие ученые и экономисты.

Персональный состав Совета:

  • Игорь Петрашко — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Ярослав Жалило — заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины;
  • Андерс Аслунд — старший научный сотрудник Атлантического совета США;
  • Олег Устенко — советник президента Украины;
  • Эрик Найман — управляющий партнер Capital Times;
  • Виллем Буитер — профессор Колумбийского университета;
  • Евгений Пенцак — преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев.

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