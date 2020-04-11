В Кривом Роге из-за пациентки с Covid-19 изолировали более 100 человек

В Кривом Роге из контакта с пациенткой, у которой обнаружили коронавирус, изолировали более 100 человек, в том числе и медицинских работников.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Кривого Рога.

До подтверждения диагноза Covid-19 женщина лечилась в городской больнице №3.

Читайте: В Кривом Роге налоговая милиция закрыла подпольный цех по производству алкоголя

— По рекомендации семейного врача женщина лечилась от ОРВИ. Результаты анализов на выявление коронавируса поступили только вечером в пятницу, 10 апреля. В тот же день пациентку перевели в инфекционную больницу.

Люди, с которыми контактировала инфицированная женщина, пока изолированы.

Утром 11 апреля было проведено первое экспресс-тесты пациентам и медработникам больницы №3. В пяти медиков зафиксировали положительные и слабоположительные результаты.

По словам пресс-службы горсовета, всех людей обязательно обследуют методом ПЦР.

— Мы также провели санобработку помещений, где находилась больная. Семья женщины также на находится на самоизоляции дома, — добавили в горсовете.

По состоянию на 11 апреля, на Днепропетровщине обнаружили 55 случаев коронавируса.

Ежедневно Факты ICTV публикуют обновленные данные Минздрава по количеству случаев Covid-19 в Украине.