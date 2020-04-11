В Кривом Роге из-за пациентки с Covid-19 изолировали более 100 человек

В Кривом Роге из контакта с пациенткой, у которой обнаружили коронавирус, изолировали более 100 человек, в том числе и медицинских работников.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Кривого Рога.
До подтверждения диагноза Covid-19 женщина лечилась в городской больнице №3.
Читайте: В Кривом Роге налоговая милиция закрыла подпольный цех по производству алкоголя
— По рекомендации семейного врача женщина лечилась от ОРВИ. Результаты анализов на выявление коронавируса поступили только вечером в пятницу, 10 апреля. В тот же день пациентку перевели в инфекционную больницу.
Люди, с которыми контактировала инфицированная женщина, пока изолированы.
Утром 11 апреля было проведено первое экспресс-тесты пациентам и медработникам больницы №3. В пяти медиков зафиксировали положительные и слабоположительные результаты.
По словам пресс-службы горсовета, всех людей обязательно обследуют методом ПЦР.
— Мы также провели санобработку помещений, где находилась больная. Семья женщины также на находится на самоизоляции дома, — добавили в горсовете.
По состоянию на 11 апреля, на Днепропетровщине обнаружили 55 случаев коронавируса.
Ежедневно Факты ICTV публикуют обновленные данные Минздрава по количеству случаев Covid-19 в Украине.