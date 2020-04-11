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Факты / Украина

В Киеве 48 новых случаев Covid-19, один летальный

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек — до 396, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

К сожалению, один из случаев — летальный.

По его словам, среди новых больных — 5 медиков.

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Также он рассказал, что заболели:

  • 20 женщин — от 21 до 82 лет;
  • 24 мужчины — от 20 до 82 лет;
  • 3 девочки — 3, 11 и 15 лет;
  • 12-летний мальчик.

Если брать по районам:

  • Голосеевский +9;
  • Дарницкий +10;
  • Деснянский +2;
  • Днепровский +5;
  • Оболонский +1;
  • Печерский +6;
  • Подольский +3;
  • Святошинский 2;
  • Соломенский +3;
  • Шевченковский +7.

В целом по состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.

73 человека умерли, а 79 пациентов выздоровели.

Источник: Віталій Кличко

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