В Киеве 48 новых случаев Covid-19, один летальный

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек — до 396, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
К сожалению, один из случаев — летальный.
По его словам, среди новых больных — 5 медиков.
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Также он рассказал, что заболели:
- 20 женщин — от 21 до 82 лет;
- 24 мужчины — от 20 до 82 лет;
- 3 девочки — 3, 11 и 15 лет;
- 12-летний мальчик.
Если брать по районам:
- Голосеевский +9;
- Дарницкий +10;
- Деснянский +2;
- Днепровский +5;
- Оболонский +1;
- Печерский +6;
- Подольский +3;
- Святошинский 2;
- Соломенский +3;
- Шевченковский +7.
В целом по состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.
73 человека умерли, а 79 пациентов выздоровели.
Источник: Віталій Кличко