В Киеве 48 новых случаев Covid-19, один летальный

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек — до 396, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

К сожалению, один из случаев — летальный.

По его словам, среди новых больных — 5 медиков.

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Также он рассказал, что заболели:

20 женщин — от 21 до 82 лет;

24 мужчины — от 20 до 82 лет;

3 девочки — 3, 11 и 15 лет;

12-летний мальчик.

Если брать по районам:

Голосеевский +9;

Дарницкий +10;

Деснянский +2;

Днепровский +5;

Оболонский +1;

Печерский +6;

Подольский +3;

Святошинский 2;

Соломенский +3;

Шевченковский +7.

В целом по состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.

73 человека умерли, а 79 пациентов выздоровели.

Источник: Віталій Кличко