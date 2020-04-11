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Факты / Украина

В Николаевской области зафиксированы первые два случая Covid-19

Два случая заболевания Covid-19 в Николаевской области, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, оба случая инфицирования – в Вознесенском районе.

– Эти два человека вернулись из Польши, – уточнил Ляшко.

Таким образом, в Украине нет ни одной области, где не зафиксирован коронавирус.

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