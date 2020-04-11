В ВСУ подтвердили еще семь случаев инфицирования Covid-19

11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще семь случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.

Зато одна из ранее инфицированных военных врачей оправилась от коронавируса.

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11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2020

Напомним, военнослужащий Винницкого гарнизона и двое военных одной из воинских частей Мелитополя заразились коронавирусом.

Все военных находились с 9 апреля на самоизоляции после контакта с сослуживцем, у которого был подтвержден Covid-19.