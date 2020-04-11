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Факты / Украина / Общество

В ВСУ подтвердили еще семь случаев инфицирования Covid-19

11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще семь случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.

Зато одна из ранее инфицированных военных врачей оправилась от коронавируса.

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Напомним, военнослужащий Винницкого гарнизона и двое военных одной из воинских частей Мелитополя заразились коронавирусом.

Все военных находились с 9 апреля на самоизоляции после контакта с сослуживцем, у которого был подтвержден Covid-19.

Источник: Минобороны

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