В Измаиле двое детей заразились коронавирусом

В Одесской области заражения коронавирусом подтвердили у двух детей из Измаила.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

По словам Абрамченко, больные коронавирусом несовершеннолетние жители Измаила сейчас находятся в изоляции и проходят необходимое лечение.

— Наблюдается положительная динамика, — рассказал он.

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Напомним, 11 апреля в Николаевской области зафиксировали первые два случая инфицирования коронавирусом Covid-19. До сих пор — это была единственная область в Украине, где еще не фиксировали это заболевание.

По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.

73 человека умерли и 79 пациентов выздоровели.