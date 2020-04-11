В Измаиле двое детей заразились коронавирусом

В Одесской области заражения коронавирусом подтвердили у двух детей из Измаила.
Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.
По словам Абрамченко, больные коронавирусом несовершеннолетние жители Измаила сейчас находятся в изоляции и проходят необходимое лечение.
— Наблюдается положительная динамика, — рассказал он.
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Напомним, 11 апреля в Николаевской области зафиксировали первые два случая инфицирования коронавирусом Covid-19. До сих пор — это была единственная область в Украине, где еще не фиксировали это заболевание.
По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.
73 человека умерли и 79 пациентов выздоровели.