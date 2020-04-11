В Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования коронавирусом, 308 за сутки

По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом человек 73 умерли, а 79 пациентов выздоровел. За сутки было 308 новых случаев.
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На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 151 случай;
- Волынская область — 52 случая;
- Днепропетровская область — 55 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 74 случая;
- Закарпатская область — 60 случаев;
- Запорожская область — 64 случая;
- Ивано-Франковская область — 274 случая;
- Кировоградская область — 106 случаев;
- м. Киев — 396 случаев;
- Киевская область — 149 случаев;
- Львовская область — 96 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 2 случая;
- Одесская область — 51 случай;
- Полтавская область — 24 случая;
- Ровенская область — 103 случая;
- Сумская область — 69 случаев;
- Тернопольская область — 208 случаев;
- Харьковская область — 8 случаев;
- Херсонская область — 28 случаев;
- Хмельницкая область — 18 случаев;
- Черновицкая область — 409 случаев;
- Черкасская область — 93 случая;
- Черниговская область — 9 случаев.
Напомним, в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать окарантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.