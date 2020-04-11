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Факты / Украина

Зеленский посетил палаточный городок для инфекционных больных Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой палаточного городка для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя, который находится в Покровске Донецкой области.

Глава государства привез средства защиты для госпиталя и наградил его сотрудников президентскими часами.

— Спасибо каждому из вас! Мало подарков! Самое главное, что вы делаете для нас, для всех украинцев! — отметил Зеленский.

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Президент 11 апреля пребывает с рабочей поездкой в Донецкой и Запорожской областях.

По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.

Источник: Офис президента

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