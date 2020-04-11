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Факты / Украина / Общество

Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

11 апреля, в Международный день освобождения, Владимир Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей.

Цветочные букеты были установлены к памятным знакам в Сырецком концлагере и Мемориальном комплексе Бабий Яр.

Зеленский выразил уважение и скорбь всем погибшим в концлагерях.

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— В этот день, в 1945 году, в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии — Бухенвальде — заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождение.

Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны, — отметил президент.

Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей / 3 фотографии

Напомним, недавно в Минобороны почтили память женщин, погибших на Донбассе. За все время военной агрессии в Украине появилось 12 тыс. женщин-ветеранов боевых действий.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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