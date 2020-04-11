11 апреля, в Международный день освобождения, Владимир Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей.
Цветочные букеты были установлены к памятным знакам в Сырецком концлагере и Мемориальном комплексе Бабий Яр.
Зеленский выразил уважение и скорбь всем погибшим в концлагерях.
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— В этот день, в 1945 году, в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии — Бухенвальде — заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождение.
Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны, — отметил президент.
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Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей / 3 фотографии
Напомним, недавно в Минобороны почтили память женщин, погибших на Донбассе. За все время военной агрессии в Украине появилось 12 тыс. женщин-ветеранов боевых действий.
Источник: Офис президента
Фото: Офис ПрезидентаТеги: Бабий Яр, Владимир Зеленский, День пам`ятіЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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