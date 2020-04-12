Девять дней подряд: в Чернобыльской зоне все еще тушат пожар

В воскресенье, 12 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения все еще продолжают тушить лесные пожары.

— По состоянию на 7.00 12 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, — сообщает ГСЧС.

Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

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К тушению пожаров привлечено 353 человека и 89 единиц техники.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Угрозы населенным пунктам нет.

Впоследствии по факту пожара полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.