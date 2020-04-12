Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, трое украинских военных ранены

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранения получили трое украинских военных.

11 апреле противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — сообщает штаб ООС.

Обстрелы зафиксированы недалеко Славного, Широкиного и Песков.

Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

В общей сложности противник совершил там пять обстрелов — вблизи Новотошковского и Новозвановки.

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Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев.

По данным разведки, 11 апреля украинские военные огнем ранили семь наемников Российской Федерации.

Напомним, 11 апреля Владимир Зеленский посетил участок разведения сил и средств в Петровском, где в последнее время ситуация контролируемая и спокойная. По его словам, Украина работает над согласованием новых участков разведения сил на Донбассе.