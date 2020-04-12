По состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 9.00 12 апреля в Украине 2 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 174 случая;
- Волынская область — 71 случай;
- Днепропетровская область — 58 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 74 случая;
- Закарпатская область — 82 случая;
- Запорожская область — 83 случая;
- Ивано-Франковская область — 291 случай;
- Кировоградская область — 118 случаев;
- г. Киев — 416 случаев;
- Киевская область — 159 случаев;
- Львовская область — 111 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 2 случая;
- Одесская область — 63 случая;
- Полтавская область — 25 случаев;
- Ровенская область — 119 случаев;
- Сумская область — 73 случая;
- Тернопольская область — 243 случая;
- Харьковская область — 11 случаев;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 432 случая;
- Черкасская область — 99 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 657 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года поступило 10 432 сообщения о подозрении.
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