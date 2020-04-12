По состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 12 апреля в Украине 2 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 174 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 82 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 291 случай;

Кировоградская область — 118 случаев;

г. Киев — 416 случаев;

Киевская область — 159 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 2 случая;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 119 случаев;

Сумская область — 73 случая;

Тернопольская область — 243 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черновицкая область — 432 случая;

Черкасская область — 99 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 657 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года поступило 10 432 сообщения о подозрении.

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