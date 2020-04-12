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Факты / Украина

Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 2 777 человек

По состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 12 апреля в Украине 2 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 174 случая;
  • Волынская область — 71 случай;
  • Днепропетровская область — 58 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 82 случая;
  • Запорожская область — 83 случая;
  • Ивано-Франковская область — 291 случай;
  • Кировоградская область — 118 случаев;
  • г. Киев — 416 случаев;
  • Киевская область — 159 случаев;
  • Львовская область — 111 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 2 случая;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 119 случаев;
  • Сумская область — 73 случая;
  • Тернопольская область — 243 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 19 случаев;
  • Черновицкая область — 432 случая;
  • Черкасская область — 99 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 657 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года поступило 10 432 сообщения о подозрении.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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