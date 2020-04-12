Кого будут проверять на коронавирус — объяснение Минздрава

На данный момент на коронавирусную болезнь проверяют всех людей, которые имеют соответствующие симптомы.

Об этом во время брифинга сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Первые критические симптомы — высокая температура, кашель и затруднение дыхания. У этих людей точно забирается материал для проведения исследований в вирусологической лаборатории, — отметил Ляшко.

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Кроме того, материал забирают у людей, контактировавших с больными коронавирус, и у лиц, вернувшихся из-за границы, у которых есть соответствующие симптомы.

Напомним, по состоянию на 9.00 12 апреля в Украине подтвердили 2 777 случаев коронавируса, из которых 83 — летальные. Полностью выздоровели уже 89 пациентов.