Коронавирус в Киево-Печерской лавре: умер архимандрит, настоятеля госпитализировали

В Киево-Печерской лавре, где ранее зафиксировали вспышку Covid-19, умер архимандрит Нектарий.

Ему было 74 года. По информации церкви, смерть архимандрита наступила после продолжительной болезни.

Однако появилась информация, что он мог умереть из-за коронавируса.

Таккже СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, у которого ранее заподозрили коронавирус и который находился на самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализировали в Александровскую больницу.

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Напомним, в Киево-Печерской лавре 4 апреля усилили карантин и провели тестирование на инфицирование коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла.

Источник: Киево-Печерская лавра, Zaхіd.net