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Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 9.00 утра 12 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 777 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Всего умерло 83 человека, а 89 пациентов выздоровели.  За сутки было зафиксировано 266 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 174 случая;
  • Волынская область — 71 случай;
  • Днепропетровская область — 58 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 82 случая;
  • Запорожская область — 83 случая;
  • Ивано-Франковская область — 291 случай;
  • Кировоградская область — 118 случаев;
  • г. Киев — 416 случаев;
  • Киевская область — 159 случаев;
  • Львовская область — 111 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 2 случая;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 119 случаев;
  • Сумская область — 73 случая;
  • Тернопольская область — 243 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 19 случаев;
  • Черновицкая область — 432 случая;
  • Черкасская область — 99 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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