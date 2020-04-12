Минздрав обнародовал динамику заболевания Covid-19 в Украине

В Минздраве обнародовали динамику заболевания коронавирусом в Украине по областям.

Согласно графику, по состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и в Киеве (416 случаев).

Эти регионы являются лидерами по количеству случаев Covid-19 с начала эпидемии. На третьем месте — Ивано-Франковская область (291 случай).

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Наименьшее количество случаев пока зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях.

Напомним, коронавирус в Николаевской области обнаружили у двух женщин пенсионного возраста. Они обе находятся в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней.

Фото: Минздрав