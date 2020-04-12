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Факты / Украина

На Донбассе погиб военный ВСУ, еще один ранен

Российские оккупационные войска 12 апреля обстреляли позиции Объединенных сил на Луганщине. В результате обстрела один защитник погиб, один — ранен.

— 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

Несмотря на большой христианский праздник — Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что на Луганщине, — сообщают в штабе ООС.

В результате обстрела Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевое поражения.

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Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

Напомним, 11 апреля Владимир Зеленский посетил участок разведения сил и средств в Петровском, где в последнее время ситуация контролируемая и спокойная. По его словам, Украина работает над согласованием новых участков разведения сил на Донбассе.

Источник: Штаб ООС

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