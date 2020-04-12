PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На Кировоградщине коронавирусом заболели 44 медработника

На Кировоградщине коронавирусом заболели 122 человека. В числе инфицированных пятеро детей с Кропивницкого.

11 апреля Covid-19 подтвердился у пятилетней девочки и восьмилетнего мальчика.

Читайте: Коронавирус в Украине: как не заболеть

Сейчас с легкой формой коронавируса дома находятся 54 человека. Госпитализированы 62 человека.

Также среди инфицированных 44 медработника.

Ранее вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила еще 20 случаев заболевания коронавирусом. Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене.

Источник: Андрей Балонь

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка