На Кировоградщине коронавирусом заболели 44 медработника

На Кировоградщине коронавирусом заболели 122 человека. В числе инфицированных пятеро детей с Кропивницкого.

11 апреля Covid-19 подтвердился у пятилетней девочки и восьмилетнего мальчика.

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Сейчас с легкой формой коронавируса дома находятся 54 человека. Госпитализированы 62 человека.

Также среди инфицированных 44 медработника.

Ранее вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила еще 20 случаев заболевания коронавирусом. Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене.

Источник: Андрей Балонь