В Одесской области подтвердили первый случай смерти от коронавируса

В Одесской области зафиксирован первый летальный случай коронавирусной болезни.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

— К сожалению, в Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавирусом. Ушла из жизни пациентка 1959 г. р. в Подольске, — написал он.

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Куцый выразил свои соболезнования и призвал обращаться к врачам при ухудшении самочувствия.

Всего в Одесском регионе зафиксировали 67 случаев коронавируса, из них 29 пациентов находятся в Одессе.

Напомним, по состоянию на 9.00 12 апреля в Украине подтвердили 2 777 случаев коронавируса, из которых 83 — летальные. Полностью выздоровели уже 89 пациентов.