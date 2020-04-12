На Полтавщине зафиксировали 25 случаев коронавируса. По состоянию на утро 12 апреля 24 человека болеют и один выздоровел.

В инфекционных отделениях находится 16 человек, остальные на домашнем лечении.

Новый случай коронавируса зафиксировали в Миргороде. Заболел 41-летний мужчина.

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К слову, за весь период карантина на Полтавщине было 175 подозрений на коронавирус.

Ранее Факты ICTV писали, что вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила еще 20 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: Олег Синегубов