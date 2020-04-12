PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На Полтавщине зафиксировали 25 случаев коронавируса

На Полтавщине зафиксировали 25 случаев коронавируса. По состоянию на утро 12 апреля 24 человека болеют и один выздоровел.

В инфекционных отделениях находится 16 человек, остальные на домашнем лечении.

Новый случай коронавируса зафиксировали в Миргороде. Заболел 41-летний мужчина.

Читайте: Коронавирус в Украине: как не заболеть

К слову, за весь период карантина на Полтавщине было 175 подозрений на коронавирус.

Ранее Факты ICTV писали, что вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила еще 20 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: Олег Синегубов

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка