На Ровенщине во время службы подожгли помещение монастыря

На Ровенщине горит здание храма. Сегодня, 12 апреля, около десяти часов утра неизвестные подожгли подсобное помещение монастыря в селе Липки, что в Гощанском районе.

Речь идет о Свято-Успенском мужском монастыре Ровенско-Острожской епархии УПЦ.

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Поджог произошел во время службы. Огонь охватил хозяйственное здание и уже начал доходить до церкви.

На место прибыли спасатели.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что недостаток снежного покрова зимой и дефицит осадков в марте-апреле стали причинами большого количества пожаров в Украине.