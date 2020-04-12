На Ровенщине во время службы подожгли помещение монастыря

На Ровенщине горит здание храма. Сегодня, 12 апреля, около десяти часов утра неизвестные подожгли подсобное помещение монастыря в селе Липки, что в Гощанском районе.
Речь идет о Свято-Успенском мужском монастыре Ровенско-Острожской епархии УПЦ.
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Поджог произошел во время службы. Огонь охватил хозяйственное здание и уже начал доходить до церкви.
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На Рівненщині під час служби підпалили приміщення монастиря На Рівненщині горить будівля храму. Сьогодні близько десятої години ранку невідомі підпалили підсобне приміщення монастиря в селі Липки, що у Гощанському районі. Йдеться про Свято-Успенський чоловічий монастир Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ. Підпал стався під час служби. Вогонь охопив господарську будівлю і вже почав доходити до церкви. Зараз на місці працюють рятувальники, більше інформації повідомимо після згодом. #rivne #рівне
На место прибыли спасатели.
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