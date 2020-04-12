В Житомирской области зафиксировали еще 20 случаев коронавируса

Вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила еще 20 случаев заболевания коронавирусом.

Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене, в которых диагноз Covid-19 зарегистрировали у 16 ​​человек, в Житомире в 2 человек, и по одному в Овруче и Пулинах.

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Вирус обнаружили у 12 женщин и 8 мужчин. Также заболел 2-летний ребенок.

Всего в Житомирской области уже зафиксировали 94 случая коронавируса, в частности в таких населенных пунктах: Житомир, Малина, Бердичев, Коростень, Коростышев, Овруч, Пулины, Новоград-Волынский, а также в Радомышльском, Коростышевском, Черняховском, Житомирском районах.

Источник: Житомирская ОГА