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Факты / Украина / Общество

Не я бью — верба бьет: украинцы поздравляют с Вербным воскресеньем на карантине

12 апреля христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. Этот праздник имеет множество примет, традиций и ограничений.

По традиции в субботу в церквях проходит ночная служба, на которую верующие приходят с вербой.

Однако в 2020 году карантин ввел свои коррективы в празднование Вербного воскресенья. Особенно это касается походов в церковь.

В соцсетях люди публикуют фото вербы, кто-то освященную, а кто-то прошлогоднюю и пишут, что праздник не такой, как обычно. И не смотря на карантин, украинцы отмечают праздник с вербой.

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Ранее Факты ICTV собрали главные традиции и запреты Вербного воскресенья.

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