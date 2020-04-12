12 апреля христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. Этот праздник имеет множество примет, традиций и ограничений.
По традиции в субботу в церквях проходит ночная служба, на которую верующие приходят с вербой.
Однако в 2020 году карантин ввел свои коррективы в празднование Вербного воскресенья. Особенно это касается походов в церковь.
В соцсетях люди публикуют фото вербы, кто-то освященную, а кто-то прошлогоднюю и пишут, что праздник не такой, как обычно. И не смотря на карантин, украинцы отмечают праздник с вербой.
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Ранее Факты ICTV собрали главные традиции и запреты Вербного воскресенья.