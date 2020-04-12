12 апреля христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. Этот праздник имеет множество примет, традиций и ограничений.

По традиции в субботу в церквях проходит ночная служба, на которую верующие приходят с вербой.

Однако в 2020 году карантин ввел свои коррективы в празднование Вербного воскресенья. Особенно это касается походов в церковь.

В соцсетях люди публикуют фото вербы, кто-то освященную, а кто-то прошлогоднюю и пишут, что праздник не такой, как обычно. И не смотря на карантин, украинцы отмечают праздник с вербой.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOROKA (@s.oro.ka) 11 Апр 2020 в 11:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????? ???????????????????????????? (@777zolotareva) 12 Апр 2020 в 12:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мама В (Ракеті) Ой Дикреті (@mami_gammi) 12 Апр 2020 в 2:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? (@meri_linka) 12 Апр 2020 в 2:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ◀ЯРИНА▶ (@_lutsiv_01) 12 Апр 2020 в 2:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Odnovolova (@s.odnovolova) 12 Апр 2020 в 2:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Бондарь (@ola_bondar28) 12 Апр 2020 в 3:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мала (Тепла) Софія (@tepla.sophiya) 12 Апр 2020 в 3:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Материнство????Храм????Сім‘я???? (@matushkatatiana.ua) 12 Апр 2020 в 3:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Romanova (@_julia_romanova) 21 Апр 2019 в 2:20 PDT

Ранее Факты ICTV собрали главные традиции и запреты Вербного воскресенья.