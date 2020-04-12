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Факты / Украина / Общество

Онлайн-трансляция службы на Вербное воскресенье

12 апреля христиане восточного обряда отмечают праздник Входа Господнего в Иерусалим или Вербное воскресенье. Традиционно в этот день в церквях проводятся службы, но в этом году посещение массовых мероприятий запрещено.

Вместе с тем, церкви проводят богослужения без присутствия верующих и транслируют их онлайн.

Читайте: Как освящать вербу на карантине

Служба на Вербное воскресенье

Напомним, Вербное воскресенье в 2020 году христиане отмечают сегодня, 12 апреля.

В этот день заканчивается подготовка перед Страстной неделей, с которой начинается самый строгий пост.

Факты ICTV собрали главные традиции и запреты Вербного воскресенья.

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