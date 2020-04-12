В Киеве коронавирусом заболели еще 20 человек.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

— Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 5 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.

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Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, — один медик.

В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие — лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, по состоянию на 9.00 12 апреля в Украине подтвердили 2 777 случаев коронавируса, из которых 83 — летальные. Полностью выздоровели уже 89 пациентов.