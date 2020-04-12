В Минздраве назвали процент украинцев, которые могут инфицироваться коронавирусом

Сейчас Украина идет по сценарию, согласно которому в период вспышки коронавирусной болезни будет инфицировано не более 2% населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— По нашим расчетам, в случае 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, — если мы не растянем эти 10% во времени.

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Однако он отметил, что пока ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

Виктор Ляшко также добавил, что если граждане будут придерживаться карантинных ограничений и будут оставаться дома, в частности на пасхальные праздники, то Украине удастся сдержать распространение коронавируса.

Напомним, по состоянию на 12 апреля в Украине зарегистрировали 2 777 случаев Covid-19.