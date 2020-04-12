Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса — Ляшко

Тому, кто изобретет вакцину от коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов, — сказал Ляшко.

Также он отметил, что возможно первым ослаблением карантинных мероприятий будет восстановление прогулок в парке.

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По словам Ляшко, было рассчитано несколько прогнозов — оптимистический и пессимистический. Сейчас благодаря применяемым мерам Украина движется по оптимистическому сценарию.

Напомним, по состоянию на 9.00 12 апреля в Украине подтвердили 2 777 случаев коронавируса, из которых 83 — летальные. Полностью выздоровели уже 89 пациентов.