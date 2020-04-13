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Факты / Украина / Общество

Covid-19 в ВСУ: заболели 19 военнослужащих

По состоянию на 7:00 13 апреля 19 военнослужащих Вооруженных сил Украины заболели коронавирусом.

Один военнослужащий выздоровел, один — скончался.

— На изоляции находится 214 человек. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие трое суток, — 25 человек, — сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

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Кроме того, 12 апреля ПЦР-тестирование подтвердило коронавирус у сотрудника ВСУ, которого 8 апреля госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом двусторонняя пневмония. Его состояние — стабильно тяжелое.

Напомним, ранее мы писали, что в ВСУ увеличилось количество инфицированных коронавирусом.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

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