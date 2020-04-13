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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подешевели: курс валют на 13 апреля

Национальный банк Украины на 13 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,20 грн за доллар. Это на 5 копеек меньше по сравнению с курсом 11 апреля.

Евро подешевел на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и составляет 29,56 грн.

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Курс валют в Украине от НБУ на 13.04:

  • 1 доллар США — 27,20 грн;
  • 1 евро — 29,56 грн;
  • 1 польский злотый — 6,54.

Напомним, ранее Кабмин в обновленном госбюджете ухудшил макропрогноз на 2020 год. В частности, курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.

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