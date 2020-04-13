Вместе с пандемией коронавируса набирает обороты и экономический кризис, из-за которого страдают все страны мира.

Государства готовятся к тяжелым временам и принимают меры для того, чтобы “смягчить” их последствия.

Так, Китай придерживается несколько стандартного плана в этой ситуации: уменьшает требования по резервам для банков, что позволит выдать больше займов бизнесу.

В Великобритании решились на неожиданный шаг. Казначейство страны пообещало компаниям в течение нескольких месяцев выплачивать около 80% зарплаты работникам, чтобы не было сокращений.

Факты ICTV публикуют интервью управляющего директора международной банковской группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти в рамках спецпроекта КМЭФ, который рассказывает, к чему может привести экономический кризис и что необходимо делать Украине.

— Вы консультируете Министерство финансов Украины. По вашей оценке, что нам делать?

— Боюсь, что я не могу делать никаких заявлений, потому что я не хочу говорить от имени нашего клиента. Все, что могу сказать, это то, что у нас есть специалисты, которые консультируют по вопросам внешнего долга, однако принимать решения или делать заявления мы не можем, мы просто помогаем нашим клиентам и даем им свои скромные советы.

Поэтому я не могу говорить от их имени. Единственное, что ясно, это то, что… и это не мои слова, это слова президента и всех высокопоставленных лиц в Украине. Они говорят, что пакет помощи Международного валютного фонда является критически важным для стабилизации экономики Украины, а его отсутствие приведет ко всем известным последствиям.

Я думаю, что на самом деле экономика Украины уязвима, она не сможет самостоятельно преодолеть этот кризис без очень больших убытков. Потому должна полагаться на поддержку партнеров. Партнером за столом в этом случае является МВФ.

И я думаю, что именно таким путем все и будет развиваться. Хорошая новость заключается в том, что Украина — большая страна, которая мне очень нравится, но с маленькой экономикой. Поэтому по сравнению с триллионами долларов, которые планируется выделить в США, Европе и в Китае, Украина требует относительно небольшого количества денег, чтобы двигаться дальше. Я уверен, что эти деньги будут предоставлены стране и стабилизируют экономику.

— Как вы оцениваете общую ситуацию в экономике?

— Понятно, что ситуация в мире и в экономике очень плохая, в этом нет сомнения. Если говорить о мировых регионах в цифрах, в этом году Международный валютный фонд ожидал роста в 3,4% уже в январе. Однако он значительно меньше.

Согласно аналитике этой международной организации, сегодня вместо 3,4% роста следует ожидать падения в 1,5% по всему миру. Сейчас идет рецессия, которая определяется двумя кварталами отрицательного роста, что, бесспорно, будет иметь место в этом году.

1,5% по всему миру, что является комбинацией, минус 3,2% — в странах с развитой экономикой, минус 3,6% — в Соединенных Штатах, в Европе даже минус 5%, в Китае — вместо 6% будет +1%, а в странах с развивающейся экономикой ситуация очень неоднородная.

Я лично считаю, что эти данные являются слишком оптимистичными, так как, вероятно, в конце концов результаты будут хуже. Могу сделать простой вывод: если экономика падает на 50% за один месяц, а в последующие два месяца еще по 25%, то это составит в конечном итоге минус 100.

Боюсь, что экономический спад усилится, о чем сейчас говорит консенсус. Поэтому ситуация довольно мрачная с экономической точки зрения.

— Будет ли все так плохо, как в 2008 году?

— Все будет отличаться. Насколько — мы не знаем, потому что нам не известно, что произойдет после сентября. Мы не знаем, продолжится ли пандемия вируса… На самом деле все может намного ухудшиться или, наоборот, решиться достаточно быстро.

Если в сентябре мы увидим, что нет рецессии, не произойдет новой вспышки эпидемии осенью, а также социальная амортизация будет достаточно сильной, чтобы сохранить рабочие места или, по крайней мере, обеспечить средствами часть общества, которая находится на грани нищеты, пока эти люди снова не начнут работать, тогда ситуация, возможно, будет лучше или не такой продолжительной.

Если все будет наоборот, тогда ситуация продолжится, и, возможно, если в октябре люди будут заражаться, все может значительно ухудшиться. Уже точно увеличилось количество безработных людей, что меня очень беспокоит. Потому что в США сейчас абсолютно беспрецедентная статистика, уровень безработицы значительно выше, чем даже в 2007, 2008 и 2009 годах.

Наибольшее сокращение рабочих мест в США составило 400-500 тыс. за неделю, а сейчас, спустя две недели после того, как США подверглись удару (коронавируса Covid-19 — Ред.), количество безработных достигло 6 млн, что является абсолютно беспрецедентным, такого раньше никогда не было в истории современной экономики.

Когда всюду ввели ограничения, мировая экономика столкнулась с блоком. Поэтому очень сложно сравнивать. Меня беспокоит, насколько быстро смогут вернуться к работе люди, которые ее потеряли.

Конечно, если они вообще вернутся к работе, поскольку, когда случается такое потрясение, компании подвергаются реструктуризации, и нет гарантии, что люди, которые потеряли свою работу, получат ее обратно. И это очень тревожно с экономической, а также с социальной точки зрения.

— Какие сектора, на ваш взгляд, выйдут из этого кризиса окрепшими, реструктуризированными, в лучшем состоянии?

— Думаю, это для всех достаточно очевидно. Cамоизоляция, карантин во всем мире создают огромный стимул для онлайн-бизнесов, таких как доставка продуктов, онлайн-коммерция, а также онлайн-обучение и онлайн-развлечения: люди смотрят много фильмов в последнее время и, насколько я понимаю, оформляют платную подписку на новые сервисы. Этот сектор сейчас на подъеме.

Очень интересно… это подтверждено статистикой, что люди переходят от традиционной розничной торговли или традиционного шопинга в онлайн-коммерцию, особенно среди молодого поколения. Даже те, кому 40-50 лет, уже не так легко возвращаются к старым привычкам.

Этот кризис создает новый вид покупателей, которые будут более устойчивыми к отказу от привычки покупать онлайн.

— Кто больше всего пострадает от кризиса?

— Очевидно, что традиционная розничная торговля пострадает от этого перехода к онлайн-коммерции, а также, наверное, места крупных мероприятий будут страдать некоторое время. Конечно, я не говорю об авиалиниях, это и так очевидно. Социальное поведение также изменится, и не на несколько месяцев, а, наверное, на более длительное время.

Я видел документальный фильм, который недавно был снят в Китае — люди в Нанкине, который не является эпицентром эпидемии, по-прежнему ходят по городу в масках. Они сохраняют дистанцию ​​между собой во время пребывания в ресторанах и сидят по одному гостю через стол. Даже рестораны будут страдать некоторое время.

Этот кризис является дискриминирующим, потому что кто-то может продолжать работать, а кто-то оставлен сам с собой. С социальной точки зрения, сложившаяся ситуация опасна, потому что из-за этого и неравенство в мире доводят до крайности.

Понимаете, мы видим компании в сфере онлайн-коммерции, которые являются большими… и они станут еще больше, чем раньше, и их акционеры — они богаты. Но люди, которые потеряли свою работу, им будет не просто вернуться. Поэтому путь к неравенству, который мы наблюдали в течение последних нескольких лет, будет усиливаться из-за этого кризиса. Если только правительства в значительной мере и немедленно не вмешаются.

Источник: Факты ICTV