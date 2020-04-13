Кто бы стал мэром Киева, если бы выборы состоялись в апреле

Лидером среди кандидатов на должность городского головы Киева является Виталий Кличко.

Такие результаты показал опрос группы Рейтинг, который состоялся в течение 4-7 апреля 2020 года среди 2 тыс. жителей столицы.

Кличко при условии проведения выборов в ближайшее время поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Сергея Притулу поддержали бы 9,1% таких опрошенных, Александра Ткаченко — 8,8%, Андрея Пальчевского — 8,2%, Александра Омельченко — 6,4%, Александра Попова — 5,2%, Борислава Березу — 4,4%. Рейтинги других кандидатов — менее 4%. Не определились с выбором — около четверти опрошенных.

Моделирование второго тура выборов городского головы дало следующие результаты: при условии выхода в него Кличко и других рейтинговых кандидатов действующий мэр победил бы при всех вариантах комбинаций.

Лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет является партия Слуга народа. Ее поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

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18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию Европейская солидарность, 13,5% — за партию УДАР, 9,4% — партию Батькивщина, 7,2% — партию Оппозиционная платформа — За жизнь, 5,9% — партию Голос, 3,8% — партию Шария, 3,2% — партию Сила и честь.

Рейтинг других политических сил — менее 3%. Затруднились с выбором около четверти опрошенных.

К слову, этот же опрос группы Рейтинг показал, сколько жителей столицы потеряли работу после введения карантина.